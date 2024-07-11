Дания профинансирует производство 18 украинских самоходных артиллерийских установок "Богдана" для нужд Украины, сообщили в министерстве обороны страны, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в июне было подписано официальное соглашение о сотрудничестве между Данией и Украиной, и соглашение о закупке артиллерийских снарядов украинского производства является первой реализацией этого проекта.

Было принято решение о выделении 1,2 миллиарда датских крон из Фонда Украины для закупок украинской оборонной промышленности.

Ожидается, что первая партия из 18 артиллерийских установок "Богдана", профинансированных Данией, будет доставлена в ближайшие месяцы.

Таким образом, мы гарантируем, что оборудование, в котором украинцы нуждаются на фронте, будет производиться и поставляться рядом. Это имеет очевидные логистические преимущества и одновременно способствует развитию оборонной промышленности в Украине. В данном случае артиллерийские снаряды украинского производства играют ключевую роль как пилотный проект - заявил министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен.

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