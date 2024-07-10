Дания и Нидерланды находятся в процессе передачи Украине F-16 - заявление коалиции

Дания и Нидерланды находятся в процессе передачи Украине F-16 американского производства, при поддержке США, процесс передачи этих F-16 сейчас продолжается, и этим летом Украина, как ожидается, начнет эксплуатировать F-16, говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена, премьер-министра Нидерландов Дика Схофа и премьер-министра Дании Метте Фредериксен по поводу F-16 для Украины, обнародованном в среду, пишет УНН.

Мы, со-лидеры возможностей ВВС для Украины, работаем над предоставлением Украине операционных истребителей F-16. Правительства Дании и Нидерландов находятся в процессе передачи Украине F-16 американского производства, при поддержке США. Процесс передачи этих F-16 сейчас продолжается, и этим летом Украина начнет эксплуатировать операционные F-16. В настоящее время мы не можем предоставить дополнительную информацию по соображениям операционной безопасности - говорится в совместном заявлении, размещенном Белым домом.

Лидеры коалиции выразили благодарность Бельгии и Норвегии "за обязательство предоставить дополнительные самолеты, а также другим членам коалиции возможностей ВВС за их поддержку".

"Мы привержены дальнейшему укреплению авиационных возможностей Украины, что будет включать эскадрильи современных многоцелевых самолетов четвертого поколения F-16. Коалиция намерена поддержать их обеспечение и вооружение, а также дальнейшую соответствующую подготовку пилотов для повышения операционной эффективности", - сказано в заявлении.

"Мы будем продолжать сотрудничать в поддержку способности Украины защищаться от российской агрессии", - подытоживается в заявлении.

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