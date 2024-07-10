Киев • УНН
По словам президента Владимира Зеленского, Украине нужно 128 западных истребителей типа F-16, чтобы сравняться с возможностями россии в небе.
Для того, чтобы сравняться с рф в ее возможностях в небе, Украине нужно 128 западных истребителей типа F-16. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в Президентском фонде и Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне, пишет УНН.
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"Проблема с F-16 заключается в количестве и в датах", - отметил Зеленский.
По его словам, "россия каждый день использует 3 сотни самолетов против Украины".
"У нас было решение о 10, 20. Даже если будет 50 - это ничто. У них - три сотни. Мы защищаемся, мы нуждаемся в 128. Это флот", - подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что "эти цифры есть у наших союзников".
"Поэтому до момента, пока у нас не будет 128 самолетов, мы не сможем сравниться с ними в небе", - отметил Президент.
Зеленский заявил, что Украина ждет прибытия нидерландских истребителей F-167 июля 2024, 18:21 • 79105 просмотров