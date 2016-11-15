Дані з декларації В.Хомутинніка щодо фіндопомоги від "Біокону" має перевірити НАЗК - САП
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Спеціалізованій антикорупційні прокуратурі ГПУ повідомили, що фінансову допомогу, яку нардеп Віталій Хомутиннік отримав від президента комерційної компанії "Біокон" на предмет порушення діючого законодавства мають перевірити у Нацагентстві з питань запобігання корупції (НАЗК), передає УНН.
“Порушенні питання стосовно того, чи є порушенням діючого законодавства взаєморозрахунки та чи не є подібна форма декларування обігу грошових коштів спробою уникнення від сплати податків потребують ретельного дослідження у межах повної перевірки декларації В. Хомутинніка за 2016 рік, яку належить провести НАЗК”, - повідомили у САП.
Нагадаємо, за даними ЗМІ, компанія “Біокон” допомогла нардепу В.Хомутинніку коштами в розмірі 840 тис. грн.
В Антикорупційному комітету ВРУ з цього приводу зазначили, що подібні відомості в декларації нардепа мають перевірити у НАЗС, ДФС та НАБУ.