Данные по декларации В.Хомутынника относительно финпомощи от "Биокон" должно проверить НАПК - САП
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В специализированной антикоррупционной прокуратуре ГПУ сообщили, что финансовую помощь, которую нардеп Виталий Хомутынник получил от президента коммерческой компании "Биокон" на предмет нарушения действующего законодательства должны проверить в Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), передает УНН.
"Затронутые вопросы о том, являются ли нарушением действующего законодательства взаиморасчеты и не является ли подобная форма декларирования обращения денежных средств попыткой ухода от уплаты налогов требуют тщательного исследования в рамках полной проверки декларации В.Хомутынника за 2016 г., которую предстоит провести НАПК", - сообщили в САП.
Напомним, по данным СМИ, компания "Биокон" помогла нардепу В.Хомутыннику средствами в размере 840 тыс. грн.
В антикоррупционном комитете ВРУ по этому поводу отметили, что подобные сведения в декларации нардепа должны проверить в НАПК, ГФС и НАБУ.