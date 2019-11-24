Дані понад мільярда користувачів соцмереж потрапили в інтернет

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Американський експерт з кібербезпеки Вінні Трой виявив базу даних з інформацією про 1,2 млрд користувачів соцмереж. Про це повідомляє УНН з посиланням на Wired.

За словами хакера, файл знаходився в хмарному сервісі Google Cloud, тому він не зміг відстежити, хто саме завантажив його туди. Трой зазначає, що в базі даних не було такої важливої інформації, як паролі, номери банківських карт або коди безпеки.

Там, однак, була зібрана інформація з профілів користувачів в Facebook, Twitter, LinkedIn і сервісу для розміщення і розробки ІТ-проектів Github.

Крім того, в базі даних виявилися майже 50 млн номерів домашніх і стільникових телефонів, записи з історії працевлаштування в LinkedIn, близько 622 адрес електронної пошти.

Велика частина інформації належала американській компанії People Data Labs, на що вказують назви файлів. Засновник компанії Шон Торн заявив, що там не користуються сервісом, на якому була знайдена база даних.

Нагадаємо, засновник Telegram закликав користувачів видалити з ґаджетів WhatsApp.

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