Данные более миллиарда пользователей соцсетей попали в Сеть

По словам хакера, файл находился в облачном сервисе Google Cloud, поэтому он не смог отследить, кто именно загрузил его туда. Тройя отмечает, что в базе данных не было такой важной информации, как пароли, номера банковских карт или коды безопасности.

Там, однако, была собрана информация из профилей пользователей в Facebook, Twitter, LinkedIn и сервиса для размещения и разработки ИТ-проектов Github.

Кроме того, в базе данных оказались почти 50 млн номеров домашних и сотовых телефонов, записи из истории трудоустройства в LinkedIn, около 622 адресов электронной почты.

Большая часть информации принадлежала американской компании People Data Labs, на что указывают названия файлов. Основатель компании Шон Торн заявил, что там не пользуются сервисом, на котором была найдена база данных.

Напомним, основатель Telegram призвал пользователей удалить с гаджетов WhatsApp.