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Данча принесла першу медаль ЧС зі сноубордингу в історії України

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Українська сноубордистка Аннамарі Данча здобула "срібло" в паралельному слаломі на чемпіонаті світу з фрістайлу та сноубордингу, який проходить в американському штаті Юта. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ЦСК ЗС України.

"Перша медаль чемпіонату світу зі сноубордингу в історії України. Наша спортсменка Аннамарі Данча завоювала "срібло" в паралельному слаломі на чемпіонаті світу в США", - повідомили у ЦСК.

Нагадаємо, представниця України Аннамарі Данча, виступаючи на чемпіонаті світу у США, показала кращий результат в історії українського сноубордингу. Данча продемонструвала 6-ту позицію у дисципліні гігант-слалом на чемпіонаті світу в Парк-Сіті.

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