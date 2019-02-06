Данча принесла першу медаль ЧС зі сноубордингу в історії України
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Українська сноубордистка Аннамарі Данча здобула "срібло" в паралельному слаломі на чемпіонаті світу з фрістайлу та сноубордингу, який проходить в американському штаті Юта. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ЦСК ЗС України.
"Перша медаль чемпіонату світу зі сноубордингу в історії України. Наша спортсменка Аннамарі Данча завоювала "срібло" в паралельному слаломі на чемпіонаті світу в США", - повідомили у ЦСК.
Нагадаємо, представниця України Аннамарі Данча, виступаючи на чемпіонаті світу у США, показала кращий результат в історії українського сноубордингу. Данча продемонструвала 6-ту позицію у дисципліні гігант-слалом на чемпіонаті світу в Парк-Сіті.