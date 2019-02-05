Українка Данча встановила рекорд в історії українського сноубордингу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Представниця України Аннамарі Данча, виступаючи на чемпіонаті світу у США, показала кращий результат в історії українського сноубордингу. Про це інформує УНН з посиланням на Федерацію лижного спорту України.
Данча продемонструвала 6-ту позицію у дисципліні гігант-слалом на чемпіонаті світу в Паркс-Сіті (США).
За словами спортсменки погодні умови та траса видалися для неї ідеальними, а високий результат мотивуватиме тренуватися надалі й підкорювати все вищі вершини.
Варто відзначити, що крім Данчі, у цій дисципліні Олександра Мальованна посіла 24 позицію із 40 спортсменок, Олександр Белінський - 45, Роман Александровський - 46, Євгеній Гулій - 48 із 56 учасників.