Украинка Данча установила рекорд в истории украинского сноубординга
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Представительница Украины Аннамари Данча, выступая на чемпионате мира в США, показала лучший результат в истории украинского сноубординга. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Федерацию лыжного спорта Украины.
Данча продемонстрировала 6-ю позицию в дисциплине гигант-слалом на чемпионате мира в Паркс-Сити (США).
По словам спортсменки погодные условия и трасса показались ей идеальными, а высокий результат мотивировать тренироваться в дальнейшем и покорять все более высокие вершины.
Стоит отметить, что кроме Данчи, в этой дисциплине Александра Малеванная заняла 24 позицию из 40 спортсменок, Александр Белинский - 45, Роман Александровский - 46, Евгений Стеценко - 48 из 56 участников.