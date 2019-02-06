Данча принесла первую медаль ЧМ по сноубордингу в истории Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Украинская сноубордистка Аннамари Данча завоевала "серебро" в параллельном слаломе на чемпионате мира по фристайлу и сноубордингу, который проходит в американском штате Юта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦСК ВС Украины.
"Первая медаль чемпионата мира по сноубордингу в истории Украины. Наша спортсменка Аннамари Данча завоевала "серебро" в параллельном слаломе на чемпионате мира в США", - сообщили в ЦСК.
Напомним, представительница Украины Аннамари Данча, выступая на чемпионате мира в США, показала лучший результат в истории украинского сноубординга. Данча продемонстрировала 6-ю позицию в дисциплине гигант-слалом на чемпионате мира в Парк-Сити.