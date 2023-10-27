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Далекосяжна екологічна катастрофа: в ООН дали експрес-оцінку підриву Каховської ГЕС

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Програма ООН з довкілля (ЮНЕП) опублікувала екологічну експрес-оцінку прориву Каховської дамби. У ній зазначається, що прорив Каховської дамби в червні 2023 року є екологічною катастрофою великого масштабу, який виходить за межі України. Про це повідомив на брифінгу 26 жовтня речник Генерального секретаря ООН, передає УНН.

Далекосяжна екологічна катастрофа: в ООН дали експрес-оцінку підриву Каховської ГЕС

Цитата

«Повертаючись до України: Програма ООН з довкілля (ЮНЕП) сьогодні (26 жовтня - ред.) опублікувала екологічну експрес-оцінку прориву Каховської греблі. У доповіді наголошується, що прорив Каховської греблі у червні цього року є далекосяжною екологічною катастрофою, яка виходить за межі України; масштаби якої можуть бути незрозумілими найближчими роками чи навіть десятиліття", - зазначили в ООН.

Згідно з оцінкою, "хоча повінь нижче за течією завдала значних екологічних втрат і шкоди, ситуація вища за греблю ще серйозніша". У доповіді наголошується, що "події призвели до викиду хімічних забруднюючих речовин, у тому числі машинної олії та рідких добрив, оскільки у зоні затоплення перебувала значна кількість об'єктів зберігання хімікатів". "Це може негативно вплинути на фауну та флору, а також на жителів постраждалої території", - вказали в ООН.

Раніше

УНН повідомляв, що в Україні розслідується 265 проваджень щодо воєнних злочинів проти навколишнього середовища.

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