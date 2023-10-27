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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Далеко идущая экологическая катастрофа: в ООН дали экспресс-оценку подрыва Каховской ГЭС

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 октября. УНН. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) опубликовала экологическую экспресс-оценку прорыва Каховской дамбы. В ней отмечается, что прорыв Каховской дамбы в июне 2023 года является экологической катастрофой большого масштаба, который выходит за пределы Украины. Об этом сообщил на брифинге 26 октября представитель Генерального секретаря ООН, передает УНН.

Далеко идущая экологическая катастрофа: в ООН дали экспресс-оценку подрыва Каховской ГЭС

Цитата

«Возвращаясь к Украине: Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) сегодня (26 октября - ред.) опубликовала экологическую экспресс-оценку прорыва Каховской дамбы. В докладе отмечается, что прорыв Каховской дамбы в июне этого года является далеко идущей экологической катастрофой, которая выходит за пределы Украины; масштабы которой могут быть непонятными в ближайшие годы или даже десятилетия", - отметили в ООН.

Согласно оценке, "хотя наводнение ниже по течению нанесло значительные экологические потери и ущерб, ситуация выше плотины еще серьезнее". В докладе отмечается, что "события привели к выбросу химических загрязняющих веществ, в том числе машинного масла и жидких удобрений, поскольку в зоне затопления находилось значительное количество объектов хранения химикатов". "Это может негативно повлиять на фауну и флору, а также на жителей пострадавшей территории", - указали в ООН.

Ранее

УНН сообщал, что в Украине расследуется 265 производств по военным преступлениям против окружающей среды.

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