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Офіс Генпрокурора: Україна розслідує 265 справах щодо воєнних злочинів проти довкілля

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. В Україні розслідується 265 проваджень щодо воєнних злочинів проти навколишнього середовища. Про це заявила заступниця Генпрокурора Вікторія Літвінова під час виступу на конференції «United for Justice. United for Nature», передає УНН.

Офіс Генпрокурора: Україна розслідує 265 справах щодо воєнних злочинів проти довкілля

Цитата

«Ми розпочали розслідування у 265 справах щодо воєнних злочинів проти навколишнього середовища та у 14 справах про екоцид», – повідомила Літвінова.

Вікторія Літвінова розповіла, що, відповідно до національного кримінального законодавства, Україна може переслідувати екологічні злочини, вчинені під час збройного конфлікту, двома шляхами, які за певних обставин можуть доповнювати один одного: як воєнний злочин, передбачений ст. 438 КК України, і як злочин екоциду за ст. 441 КК України.

«Сьогодні ніхто не сумнівається в тому, що вплив збройних конфліктів, війн і військової агресії на навколишнє середовище може призвести до широкомасштабної, серйозної, довгострокової та переважно незворотної шкоди. Росія та окремі злочинці повинні понести відповідальність за екологічну шкоду, заподіяну під час збройного конфлікту», – зазначила заступниця Генпрокурора.

Заступниця Генпрокурора зауважила, що розслідування екологічних злочинів вимагає високих технічних можливостей використання складних наукових даних. Також необхідно забезпечувати своєчасний доступ до місця злочину спільно з експертами та спеціалістами-екологами.

«Головним викликом є відсутність попередньої судової практики як в Україні, так і в світів», – констатувала Вікторія Літвінова.

Додамо

Виявлені українськими експертами факти про вчинені ворогом злочини, зокрема і про нанесення шкоди довкіллю, та отримані в результаті проведених експертиз висновки, лягають в основу позовів до Міжнародного кримінального суду щодо відшкодування збитків.

Зокрема відповідні експертизи проводять фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Як розповів директор КНДІСЕ Олександр Рувін, фахівців працюють за напрямами підрахунку збитків від знищення лісових ресурсів, забруднення атмосферного повітря, ґрунтів, водних об’єктів, безпосередньо Чорного й Азовського морів, річок України, а також шкоди, нанесеної екосистемам і біорізноманіттю.

Це надзвичайно масштабна та велика робота, але її потрібно проводити, щоб зрештою наша держава мала можливість на міжнародному рівні притягнути винних до відповідальності та отримати матеріальну компенсацію на ліквідацію екологічних наслідків повномасштабного вторгнення та воєнної агресії росіян. Фіксуємо всі факти екологічних злочинів російських терористів, встановлюємо збитки від цих дій, визначаємо потребу в реконструкції, відновленні та охороні природних ресурсів. Крім того, наші дослідження сприяють розробці стратегії мінімізації екологічних збитків вже сьогодні та зміцненню управління використанням природних ресурсів у сучасних умовах», – підсумував Олександр Рувін.

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