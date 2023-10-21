Офис Генпрокурора: Украина расследует 265 дел по военным преступлениям против окружающей среды

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«Мы начали расследование по 265 делам о военных преступлениях против окружающей среды и по 14 делам об экоциде», – сообщила Литвинова.

Виктория Литвинова рассказала, что, согласно национальному уголовному законодательству, Украина может преследовать экологические преступления, совершенные во время вооруженного конфликта, двумя путями, которые при определенных обстоятельствах могут дополнять друг друга: как военное преступление, предусмотренное ст. 438 УК Украины, и как преступление экоцида по ст. 441 УК Украины.

«Сегодня никто не сомневается в том, что влияние вооруженных конфликтов, войн и военной агрессии на окружающую среду может привести к широкомасштабному, серьезному, долгосрочному и преимущественно необратимому ущербу. Россия и отдельные преступники должны понести ответственность за экологический ущерб, причиненный во время вооруженного конфликта», – отметила заместитель Генпрокурора.

Заместитель Генпрокурора отметила, что расследование экологических преступлений требует высоких технических возможностей использования сложных научных данных. Также необходимо обеспечивать своевременный доступ к месту преступления совместно с экспертами и специалистами-экологами.

«Главным вызовом является отсутствие предыдущей судебной практики как в Украине, так и в мире», – констатировала Виктория Литвинова.

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Выявленные украинскими экспертами факты о совершенных врагом преступлениях, в том числе и о нанесении вреда окружающей среде, и полученные в результате проведенных экспертиз выводы, ложатся в основу исков в Международный уголовный суд о возмещении ущерба.

В частности соответствующие экспертизы проводят специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Как рассказал директор КНИИСЭ Александр Рувин, специалисты работают по направлениям подсчета убытков от уничтожения лесных ресурсов, загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, непосредственно Черного и Азовского морей, рек Украины, а также ущерба, нанесенного экосистемам и биоразнообразию.

Это чрезвычайно масштабная и большая работа, но ее нужно проводить, чтобы в конце концов наше государство имело возможность на международном уровне привлечь виновных к ответственности и получить материальную компенсацию на ликвидацию экологических последствий полномасштабного вторжения и военной агрессии россиян. Фиксируем все факты экологических преступлений российских террористов, устанавливаем ущерб от этих действий, определяем потребность в реконструкции, восстановлении и охране природных ресурсов. Кроме того, наши исследования способствуют разработке стратегии минимизации экологического ущерба уже сегодня и укреплению управления использованием природных ресурсов в современных условиях», – подытожил Александр Рувин.