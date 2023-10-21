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Офис Генпрокурора: Украина расследует 265 дел по военным преступлениям против окружающей среды

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 октября. УНН. В Украине расследуется 265 производств по военным преступлениям против окружающей среды. Об этом заявила заместитель Генпрокурора Виктория Литвинова во время выступления на конференции «United for Justice. United for Nature», передает УНН.

Офис Генпрокурора: Украина расследует 265 дел по военным преступлениям против окружающей среды

Цитата

«Мы начали расследование по 265 делам о военных преступлениях против окружающей среды и по 14 делам об экоциде», – сообщила Литвинова.

Виктория Литвинова рассказала, что, согласно национальному уголовному законодательству, Украина может преследовать экологические преступления, совершенные во время вооруженного конфликта, двумя путями, которые при определенных обстоятельствах могут дополнять друг друга: как военное преступление, предусмотренное ст. 438 УК Украины, и как преступление экоцида по ст. 441 УК Украины.

«Сегодня никто не сомневается в том, что влияние вооруженных конфликтов, войн и военной агрессии на окружающую среду может привести к широкомасштабному, серьезному, долгосрочному и преимущественно необратимому ущербу. Россия и отдельные преступники должны понести ответственность за экологический ущерб, причиненный во время вооруженного конфликта», – отметила заместитель Генпрокурора.

Заместитель Генпрокурора отметила, что расследование экологических преступлений требует высоких технических возможностей использования сложных научных данных. Также необходимо обеспечивать своевременный доступ к месту преступления совместно с экспертами и специалистами-экологами.

«Главным вызовом является отсутствие предыдущей судебной практики как в Украине, так и в мире», – констатировала Виктория Литвинова.

Добавим

Выявленные украинскими экспертами факты о совершенных врагом преступлениях, в том числе и о нанесении вреда окружающей среде, и полученные в результате проведенных экспертиз выводы, ложатся в основу исков в Международный уголовный суд о возмещении ущерба.

В частности соответствующие экспертизы проводят специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Как рассказал директор КНИИСЭ Александр Рувин, специалисты работают по направлениям подсчета убытков от уничтожения лесных ресурсов, загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, непосредственно Черного и Азовского морей, рек Украины, а также ущерба, нанесенного экосистемам и биоразнообразию.

Это чрезвычайно масштабная и большая работа, но ее нужно проводить, чтобы в конце концов наше государство имело возможность на международном уровне привлечь виновных к ответственности и получить материальную компенсацию на ликвидацию экологических последствий полномасштабного вторжения и военной агрессии россиян. Фиксируем все факты экологических преступлений российских террористов, устанавливаем ущерб от этих действий, определяем потребность в реконструкции, восстановлении и охране природных ресурсов. Кроме того, наши исследования способствуют разработке стратегии минимизации экологического ущерба уже сегодня и укреплению управления использованием природных ресурсов в современных условиях», – подытожил Александр Рувин.

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