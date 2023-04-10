Далай-ламу розкритикували за поцілунок із маленьким хлопчиком

Деталі

На відео, яке стало вірусним, видно, як 87-річний Далай-лама цілує хлопчика у губи, коли той нахилився, щоб засвідчити свою повагу.

Потім видно, як буддійський чернець висовує язик, коли він просить дитину "посмоктати його".

"Можеш посмоктати мій язик", - чути, як він запитує хлопчика на відео.

Відео знято з заходу в Маклеод Гандж, передмісті міста Дхарамсала на півночі Індії, 28 лютого.

"Його Святість бажає вибачитися перед хлопчиком та його сім'єю, а також перед його численними друзями по всьому світу за той біль, який могли завдати його слова", - йдеться у заяві, опублікованій у його акаунті в Twitter.

"Його Святість часто безневинно і грайливо дражнить людей, яких зустрічає, навіть на публіці та перед камерами", - йдеться у повідомленні. "Він шкодує про інцидент".

Користувачі Twitter розкритикували відео, назвавши його "огидним" після того, як воно стало популярним у неділю.

"Я абсолютно вражений, побачивши таку виставу Далай-лами. У минулому йому теж доводилося вибачатися за свої сексистські коментарі. Але говорити: "А тепер посмокчи мій язик маленькому хлопчику" - огидно", - написав користувач Sangita.

Інший користувач Ракхі Тріпаті написав: "Що я щойно побачив? Що має відчувати ця дитина? Огидно".

Доповнення

Далай-лама залишається загальновизнаною особою руху за автономію Тибету.

Але світова увага, якою він насолоджувався після отримання Нобелівської премії миру 1989 року, потьмяніла, а потік запрошень поспілкуватися зі світовими лідерами та голлівудськими зірками сповільнився, почасти тому, що лідер, що старіє, скоротив свій виснажливий графік поїздок.

Пекін звинувачує його в бажанні розколоти Китай і називає його "вовком у чернечій рясі".

У 2019 році Далай-лама вибачився за те, що сказав, що якщо його наступником стане жінка, вона має бути "привабливою". Коментарі, які розкритикували у всьому світі, було зроблено в інтерв'ю ВВС.