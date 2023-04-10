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Далай-ламу раскритиковали за поцелуй с маленьким мальчиком

Далай-ламу раскритиковали за поцелуй с маленьким мальчиком

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. Тибетский духовный лидер Далай-лама извинился в понедельник после того, как видео, на котором он просит мальчика "пососать его язык", вызвало негативную реакцию в социальных сетях. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Детали

На видео, которое стало вирусным, видно, как 87-летний Далай-лама целует мальчика в губы, когда тот наклонился, чтобы засвидетельствовать свое уважение.

Затем видно, как буддийский монах высовывает язык, когда он просит ребенка "пососать его".

"Можешь пососать мой язык", - слышно, как он спрашивает мальчика на видео.

Видео снято с мероприятия в Маклеод Гандж, пригороде города Дхарамсала на севере Индии, 28 февраля.

"Его Святейшество желает извиниться перед мальчиком и его семьей, а также перед его многочисленными друзьями по всему миру за ту боль, которую могли причинить его слова", - говорится в заявлении, опубликованном в его аккаунте в Twitter.

"Его Святейшество часто невинно и игриво дразнит людей, которых встречает, даже на публике и перед камерами", - говорится в сообщении. "Он сожалеет об инциденте".

Пользователи Twitter раскритиковали видео, назвав его "отвратительным" после того, как оно стало популярным в воскресенье.

"Я совершенно потрясен, увидев такое представление Далай-ламы. В прошлом ему тоже приходилось извиняться за свои сексистские комментарии. Но говорить: "А теперь пососи мой язык маленькому мальчику" - отвратительно", - написал пользователь Sangita.

Другой пользователь Ракхи Трипати написал: "Что я только что увидел? Что должен чувствовать этот ребенок? Отвратительно".

Дополнение

Далай-лама остается общепризнанным лицом движения за автономию Тибета.

Но мировое внимание, которым он наслаждался после получения Нобелевской премии мира в 1989 году, потускнело, а поток приглашений пообщаться с мировыми лидерами и голливудскими звездами замедлился, отчасти потому, что стареющий лидер сократил свой изнурительный график поездок.

Пекин обвиняет его в желании расколоть Китай и называет его "волком в монашеской рясе".

В 2019 году Далай-лама извинился за то, что сказал, что если его преемником станет женщина, она должна быть "привлекательной". Комментарии, которые раскритиковали во всем мире, были сделаны в интервью ВВС.

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