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Д.Трамп запропонував скоротити бюджет ООН

Д.Трамп запропонував скоротити бюджет ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що бюджет Організації Об'єднаних Націй має бути переглянутий у бік його зменшення, повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.

“Ми повинні більш уважно придивитися до бюджету ООН. Витрати абсолютно вийшли з-під контролю”, — заявив він на зустрічі з послами 15-ти країн-членів Ради Безпеки ООН у Білому домі.

За словами Д.Трампа, ефективність організації досить низька, в той час як вона має “величезний потенціал”.

“Члени ООН повинні зібратися, щоб обговорити недоліки та роздутий бюджет”, — зауважив він.

Нині США вносять найбільшу частку у фінансування ООН, сплачуючи 22% від основного бюджету організації, який становить 5,4 млрд доларів. Крім того, Вашингтон сплачує 28,5% від щорічного миротворчого бюджету ООН, який становить 7,9 млрд доларів. Д.Трамп вважає такий стан справ “несправедливим”. На його думку, Сполученим Штатам слід більш ніж на чверть зменшити видатки на дипломатію та міжнародну допомогу, а також зменшити внесок до миротворчого бюджету ООН принаймні до 25% від його загального обсягу.

Нагадаємо, на початку квітня Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив жаль через рішення адміністрації США припинити фінансування Фонду народонаселення ООН. В Білому домі оголосили про припинення фінансової підтримки фонду через “примусові” практики планування родини, які він пропонує, включно з абортами.

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