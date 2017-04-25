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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 18715 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 78932 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 140239 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110895 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112799 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110076 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102400 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Д.Трамп предложил сократить бюджет ООН

Д.Трамп предложил сократить бюджет ООН

Киев  •  УНН

 • 11322 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что бюджет Организации Объединенных Наций должен быть пересмотрен в сторону его уменьшения, сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

“Мы должны более внимательно присмотреться к бюджету ООН. Расходы абсолютно вышли из-под контроля”, — заявил он на встрече с послами 15 стран-членов Совета Безопасности ООН в Белом доме.

По словам Д.Трампа, эффективность организации довольно низкая, в то время как она обладает “огромным потенциалом”.

“Члены ООН должны собраться, чтобы обсудить недостатки и раздутый бюджет”, — отметил он.

Сейчас США вносят самый большой вклад в финансирование ООН, оплачивая 22% от основного бюджета организации, который составляет 5,4 млрд. долларов. Кроме того, Вашингтон оплачивает 28,5% от ежегодного миротворческого бюджета ООН, составляющего 7,9 млрд. долларов. Д.Трамп считает такое положение дел “несправедливым”. По его мнению, Соединенным Штатам следует более чем на четверть уменьшить расходы на дипломатию и международную помощь, а также сократить вклад в миротворческий бюджет ООН по крайней мере до 25% от его общего объема.

Напомним, в начале апреля Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил сожаление в связи с решением администрации США прекратить финансирование Фонда народонаселения ООН. В Белом доме объявили о прекращении финансовой поддержки фонда из-за “принудительных” практик планирования семьи, которые он предлагает, включая аборты.

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