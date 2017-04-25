Д.Трамп предложил сократить бюджет ООН

“Мы должны более внимательно присмотреться к бюджету ООН. Расходы абсолютно вышли из-под контроля”, — заявил он на встрече с послами 15 стран-членов Совета Безопасности ООН в Белом доме.



По словам Д.Трампа, эффективность организации довольно низкая, в то время как она обладает “огромным потенциалом”.



“Члены ООН должны собраться, чтобы обсудить недостатки и раздутый бюджет”, — отметил он.



Сейчас США вносят самый большой вклад в финансирование ООН, оплачивая 22% от основного бюджета организации, который составляет 5,4 млрд. долларов. Кроме того, Вашингтон оплачивает 28,5% от ежегодного миротворческого бюджета ООН, составляющего 7,9 млрд. долларов. Д.Трамп считает такое положение дел “несправедливым”. По его мнению, Соединенным Штатам следует более чем на четверть уменьшить расходы на дипломатию и международную помощь, а также сократить вклад в миротворческий бюджет ООН по крайней мере до 25% от его общего объема.

Напомним, в начале апреля Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил сожаление в связи с решением администрации США прекратить финансирование Фонда народонаселения ООН. В Белом доме объявили о прекращении финансовой поддержки фонда из-за “принудительных” практик планирования семьи, которые он предлагает, включая аборты.

