Д.Трамп визначився, за кого проголосує на виборах президента США
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Кандидант в президенти США від республіканців Дональд Трамп визначився за кого голосуватиме на виборах сьогодні, передає УНН з посиланням на The Guardian.
"Я вирішив проголосувати за Трампа", - сказав Д.Трамп.
Він також розповів, що особливо спостерігатиме за ходом голосування у Флориді та Північній Кароліні, бо вони мають вирішальне значення для його перемоги у виборах.
Нагадаємо, 8 листопада у США стартував день голосування на президентських виборах. Згідно з даними останніх соцопитувань CNN, за кандидатку від демократів Гілларі Клінтон готові проголосувати 44 відсотки виборців. За республіканця Трампа — 39 відсотків.