Д.Трамп определился за кого проголосует на выборах президента США

"Я решил проголосовать за Трампа", - сказал Д.Трамп.

Он также рассказал, что будет особенно наблюдать за ходом голосования во Флориде и Северной Каролине, потому что они имеют решающее значение для его победы в выборах.

Напомним, 8 ноября в США стартовал день голосования на президентских выборах. Согласно данным последних соцопросов CNN, за кандидатку от демократов Хиллари Клинтон готовы проголосовать 44 процента избирателей. За республиканца Д.Трампа - 39 процентов.