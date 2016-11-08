Д.Трамп определился за кого проголосует на выборах президента США
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Кандидант в президенты США от республиканцев Дональд Трамп определился за кого будет голосовать на выборах сегодня, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
"Я решил проголосовать за Трампа", - сказал Д.Трамп.
Он также рассказал, что будет особенно наблюдать за ходом голосования во Флориде и Северной Каролине, потому что они имеют решающее значение для его победы в выборах.
Напомним, 8 ноября в США стартовал день голосования на президентских выборах. Согласно данным последних соцопросов CNN, за кандидатку от демократов Хиллари Клинтон готовы проголосовать 44 процента избирателей. За республиканца Д.Трампа - 39 процентов.