Д.Трамп визначився ще з кількома кадровими призначеннями

Д.Грінблатт був також радником Д.Трампа з питань Близького Сходу.

Цього ж дня стало відомо про майбутнє призначення на посаду помічника Д.Трампа з питань внутрішньої безпеки та боротьби з тероризмом Тома Боссерта. Т.Боссерт був свого часу помічником президента Джорджа Буша-молодшого. Т.Боссерт опікуватиметься також питаннями кібербезпеки, він тісно співпрацюватиме з майбутнім радником з національної безпеки Майклом Флінном.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп визначився також з претендентом на посаду держсекретаря. Ним має стати генеральний директор найбільшого американського енергетичного концерну ExxonMobil Рекс Тіллерсон.