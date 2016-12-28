Д.Трамп визначився ще з кількома кадровими призначеннями

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Головний юрист компанії Дональда Трампа буде спецпредставником США на міжнародних переговорах. А помічником Д.Трампа з питань внутрішньої безпеки стане Том Боссерт, який працював у адміністрації Джоржда Буша-молодшого, передає УНН з посиланням на Reuters.

Д.Грінблатт був також радником Д.Трампа з питань Близького Сходу.

Цього ж дня стало відомо про майбутнє призначення на посаду помічника Д.Трампа з питань внутрішньої безпеки та боротьби з тероризмом Тома Боссерта. Т.Боссерт був свого часу помічником президента Джорджа Буша-молодшого. Т.Боссерт опікуватиметься також питаннями кібербезпеки, він тісно співпрацюватиме з майбутнім радником з національної безпеки Майклом Флінном.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп визначився також з претендентом на посаду держсекретаря. Ним має стати генеральний директор найбільшого американського енергетичного концерну ExxonMobil Рекс Тіллерсон.

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