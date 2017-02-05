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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Д.Трамп відвідає саміт G7 в Італії

Київ • УНН

 • 9313 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп має намір взяти участь у зустрічі лідерів G7, що 25-27 травня відбудеться на острові Сицилія. Про це УНН повідомляє із посиланням на DW.

Д.Трамп відвідає саміт G7 в Італії

За підсумками телефонної розмови американського лідера з прем’єр-міністром Італії Паоло Джентілоні, яка відбулась напередодні, 4 лютого, Білий дім повідомив, що Д.Трамп має намір поїхати на зустріч лідерів семи провідних розвинених держав світу, яка відбудеться 25-27 травня в місті Таорміна на Сицилії.

Ця поїздка може стати першим візитом Д.Трампа до Європи як президента. Під час розмови з П.Джентілоні Трамп запевнив, що США залишаються відданими своїм зобов’язанням в рамках НАТО, проте вкотре наголосив на важливості того, щоб усі держави-члени Північноатлантичного альянсу “розділяли фінансовий тягар витрат на оборону”.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що поважає російського президента Володимира Путіна, однак це не означає, що він з ним обов’язково порозуміється.

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