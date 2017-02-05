Д.Трамп посетит саммит G7 в Италии

По итогам телефонного разговора американского лидера с премьер-министром Италии Паоло Джентилони, которая состоялась накануне, 4 февраля, Белый дом сообщил, что Д.Трамп намерен поехать на встречу лидеров семи ведущих развитых стран мира, которая состоится 25-27 мая в городе Таормина на Сицилии.

Эта поездка может стать первым визитом Д.Трампа в Европу в качестве президента. Во время разговора с П.Джентилони Д.Трамп заверил, что США остаются преданными своим обязательствам в рамках НАТО, однако в очередной раз подчеркнул важность того, чтобы все государства-члены Североатлантического альянса "разделяли финансовое бремя расходов на оборону".

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что уважает российского президента Владимира Путина, однако это не означает, что он с ним обязательно найдет общий язык.