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Д.Трамп: суддя перевищив повноваження, заблокувавши указ про міграцію

Д.Трамп: суддя перевищив повноваження, заблокувавши указ про міграцію

Київ • УНН

 • 11584 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп вважає, що федеральний суддя в штаті Гаваї перевищив повноваження, заблокувавши дію президентського указу про в'їзд мігрантів в США. Про це він заявив виступаючи на ралі перед своїми прихильниками в Нешвіллі, передає УНН з посиланням на ВВС.

Д.Трамп заявив, що рішення федерального судді Дерріка Уотсона призупинити дію указу за кілька годин до того, як він повинен був вступити в силу, було "безпрецедентним перевищенням повноважень суду".

"Закріплений в Конституції закон дає президенту право тимчасово зупиняти потік мігрантів, якщо він вважає, що це служить національним інтересам нашої країни", - заявив Трамп.

Президент пообіцяв відстоювати указ "на скільки завгодно високому рівні, аж до Верховного суду". 

Нагадаємл, суд в Гаваях призупинив дію нового міграційного указу Д.Трампа.

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