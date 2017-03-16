Д.Трамп: суддя перевищив повноваження, заблокувавши указ про міграцію
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп вважає, що федеральний суддя в штаті Гаваї перевищив повноваження, заблокувавши дію президентського указу про в'їзд мігрантів в США. Про це він заявив виступаючи на ралі перед своїми прихильниками в Нешвіллі, передає УНН з посиланням на ВВС.
Д.Трамп заявив, що рішення федерального судді Дерріка Уотсона призупинити дію указу за кілька годин до того, як він повинен був вступити в силу, було "безпрецедентним перевищенням повноважень суду".
"Закріплений в Конституції закон дає президенту право тимчасово зупиняти потік мігрантів, якщо він вважає, що це служить національним інтересам нашої країни", - заявив Трамп.
Президент пообіцяв відстоювати указ "на скільки завгодно високому рівні, аж до Верховного суду".
Нагадаємл, суд в Гаваях призупинив дію нового міграційного указу Д.Трампа.