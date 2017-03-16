Д.Трамп: судья превысил полномочия, заблокировав указ о миграции

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 37422 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 103946 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 119370 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 178395 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130251 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124932 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117397 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106501 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107542 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103909 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Д.Трамп: судья превысил полномочия, заблокировав указ о миграции

Д.Трамп: судья превысил полномочия, заблокировав указ о миграции

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп считает, что федеральный судья в штате Гавайи превысил полномочия, заблокировав действие президентского указа о въезде мигрантов в США. Об этом он заявил, выступая на ралли перед своими сторонниками в Нэшвилле, передает УНН со ссылкой на ВВС .

Д.Трамп заявил, что решение федерального судьи Деррика Уотсона приостановить действие указа за несколько часов до того, как он должен был вступить в силу, было "беспрецедентным превышением полномочий суда".

"Закрепленный в Конституции закон дает президенту право временно приостанавливать поток мигрантов, если он считает, что это служит национальным интересам нашей страны", - заявил Д.Трамп.

Президент пообещал отстаивать указ "на сколько угодно высоком уровне, вплоть до Верховного суда".

Нагадаемл, суд в Гавайях приостановил действие нового миграционного указа Д.Трампа .

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