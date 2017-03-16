Д.Трамп: судья превысил полномочия, заблокировав указ о миграции

Д.Трамп заявил, что решение федерального судьи Деррика Уотсона приостановить действие указа за несколько часов до того, как он должен был вступить в силу, было "беспрецедентным превышением полномочий суда".

"Закрепленный в Конституции закон дает президенту право временно приостанавливать поток мигрантов, если он считает, что это служит национальным интересам нашей страны", - заявил Д.Трамп.

Президент пообещал отстаивать указ "на сколько угодно высоком уровне, вплоть до Верховного суда".

Нагадаемл, суд в Гавайях приостановил действие нового миграционного указа Д.Трампа .