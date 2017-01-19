Д.Трамп складатиме присягу одразу на двох Бібліях

Зазначається, що на одній із них клявся 16-й президент США Авраам Лінкольн ще в 1861 році, а друга – особиста Біблія Д.Трампа, яку йому подарувала мати в 1955 році після закінчення недільної початкової школи, тоді йому було 9 років.

На подарованій книзі вибито ім’я нового президента.

Як повідомляв УНН, посол України в США відвідає інавгурацію Д.Трампа.