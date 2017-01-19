Д.Трамп принесет присягу сразу на двух Библиях
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Избранный президент США Дональд Трамп принесет присягу на двух Библиях, передает УНН со ссылкой на CBS News.
Отмечается, что на одной из них клялся 16-й президент США Авраам Линкольн еще в 1861 году, а вторая - личная Библия Д.Трампа, которую ему подарила мать в 1955 году после окончания воскресной начальной школы, тогда ему было 9 лет.
На подаренной книге выбито имя нового президента.
Как сообщал УНН, посол Украины в США посетит инаугурацию Д.Трампа.