Д.Трамп принесет присягу сразу на двух Библиях

Отмечается, что на одной из них клялся 16-й президент США Авраам Линкольн еще в 1861 году, а вторая - личная Библия Д.Трампа, которую ему подарила мать в 1955 году после окончания воскресной начальной школы, тогда ему было 9 лет.

На подаренной книге выбито имя нового президента.

Как сообщал УНН, посол Украины в США посетит инаугурацию Д.Трампа.