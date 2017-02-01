Д.Трамп призначив нового главу прикордонної служби США
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Адміністрація президента США Дональда Трампа призначила на посаду голови прикордонної служби країни Рональда Вітіелло, передає УНН з посиланням на Associated Press.
“Я радий оголосити про призначення Рона Вітіелло на пост глави прикордонної служби,” — написав у мікроблозі митної та прикордонної служби США в Тwitter її діючий комісар Кевін Макалінан.
I am pleased to announce the appointment of Ron Vitiello as U.S. Border Patrol Chief—KM #HonorFirst pic.twitter.com/OY5lZxw9rd— CBP (@CustomsBorder) 31 января 2017 г.
Зазначимо, що глава прикордонної служби США Марк Морган покинув свій пост. Так, М.Морган пішов з посади на наступний день після того, як президент США Дональд Трамп підписав указ про посилення заходів з охорони кордону та про початок робіт з будівництва стіни на кордоні з Мексикою.