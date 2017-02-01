На Авдіївку напали українські військові за наказом П.Порошенка - О.Захарченко

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 січня. УНН. Бойовоки стверджують, що влада України атакувала позиції “ДНР” за вказівкою президента Петра Порошенка, а наказ почати наступ український лідер віддав, усвідомлюючи наслідки взаємодії Росії і США. Про це заявив так званий глава самопроголошеної “ДНР” Олександр Захарченко під час поїздки в Авдіївку, передає УНН.

“Україна розпочала бойові дії тільки тому, що Росія і Америка почали робити спроби знаходження спільних позицій. І розуміючи, що Україні нічого не світить, П.Порошенко віддав наказ почати атаку на ДНР (перідконтрольну наразі територію української держави),” — заявив О.Захарченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Авдіївці розгорнули 11 пунктів обігріву, прибуває гуманітарна допомога

За його словами, в даний момент обстановка на лінії зіткнення в Донбасі залишається важкою.

“Третю добу українські військовослужбовці намагаються прорватися до Донецьку та Макіївці. Бої важкі. Україна несе великі втрати. Але вони не пройдуть,” — сказав він.

Як повідомляв УНН, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

Критично важлива інфраструктура Авдіївки була зруйнована і виникла загроза гуманітарної катастрофи.

За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.

Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.

Президент доручив скликати засідання тристоронньої контактної групи через ситуацію в Авдіївці.

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