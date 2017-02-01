На Авдеевку напали украинские военные по приказу П.Порошенко - А.Захарченко
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Боевики утверждают, что власти Украины атаковали позиции "ДНР" по указанию президента Петра Порошенко, а приказ начать наступление украинский лидер отдал, осознавая последствия взаимодействия России и США. Об этом заявил так называемый глава самопровозглашенной "ДНР" Александр Захарченко во время поездки в Авдеевку, передает УНН.
"Украина начала боевые действия только потому, что Россия и Америка начали делать попытки нахождения точек соприкосновения. И понимая, что Украине ничего не светит, П.Порошенко отдал приказ начать атаку на ДНР (неподконтрольную пока территорию украинского государства) ", - заявил А.Захарченко.
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По его словам, в данный момент обстановка на линии соприкосновения на Донбассе остается тяжелой.
"Третьи сутки украинские военнослужащие пытаются прорваться в Донецк и Макеевку. Бои тяжелые. Украина несет большие потери. Но они не пройдут", - сказал он.
Как сообщал УНН, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Критически важная инфраструктура Авдеевки была разрушена и возникла угроза гуманитарной катастрофы.
По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет с "Градов".
Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.
Президент поручил созвать заседание трехсторонней контактной группы из-за ситуации в Авдеевке.