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Тенісист С.Стаховський здобув першу перемогу на турнірі у Кемпері

Київ • УНН

 • 8276 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Український тенісист Сергій Стаховський успішно стартував на челленджері з призовим фондом 43 тис. євро в Кемпері (Франція), повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.

У матчі першого раунду киянин, посіяний під третім номером переграв представника Франції Кальвіна Емері — 7:6 (4), 4:6, 6:2.
Задля проходу в наступне коло змагань нашому співвітчизнику необхідно було витратити 1 годину 55 хвилин.

Зазначимо, що наступним суперником С.Стаховського стане іспанець Енріке Лопес-Перес.

Нагадаємо, що на першому турнірі 2017 року для С.Стаховського, котрий проходив у Ренні, завершився для киянина на стадії 1/8 фіналу.

Українські Національні Новини

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