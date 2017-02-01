Тенісист С.Стаховський здобув першу перемогу на турнірі у Кемпері
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Український тенісист Сергій Стаховський успішно стартував на челленджері з призовим фондом 43 тис. євро в Кемпері (Франція), повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У матчі першого раунду киянин, посіяний під третім номером переграв представника Франції Кальвіна Емері — 7:6 (4), 4:6, 6:2.
Задля проходу в наступне коло змагань нашому співвітчизнику необхідно було витратити 1 годину 55 хвилин.
Зазначимо, що наступним суперником С.Стаховського стане іспанець Енріке Лопес-Перес.
Нагадаємо, що на першому турнірі 2017 року для С.Стаховського, котрий проходив у Ренні, завершився для киянина на стадії 1/8 фіналу.