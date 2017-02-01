Тенісист С.Стаховський здобув першу перемогу на турнірі у Кемпері

У матчі першого раунду киянин, посіяний під третім номером переграв представника Франції Кальвіна Емері — 7:6 (4), 4:6, 6:2.

Задля проходу в наступне коло змагань нашому співвітчизнику необхідно було витратити 1 годину 55 хвилин.

Зазначимо, що наступним суперником С.Стаховського стане іспанець Енріке Лопес-Перес.

Нагадаємо, що на першому турнірі 2017 року для С.Стаховського, котрий проходив у Ренні, завершився для киянина на стадії 1/8 фіналу.