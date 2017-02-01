Теннисист С.Стаховский одержал первую победу на турнире в Кемпере
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Украинский теннисист Сергей Стаховский успешно стартовал на челленджере с призовым фондом 43 тыс. евро в Кемпере (Франция), сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В матче первого раунда киевлянин, посеянный под третьим номером переиграл представителя Франции Кальвина Эмери - 7: 6 (4), 4: 6, 6: 2.
Для прохода в следующий круг соревнований нашему соотечественнику необходимо было потратить 1 час 55 минут.
Отметим, что следующим соперником С.Стаховского станет испанец Энрике Лопес-Перес.
Напомним, что в первом турнире 2017 для С.Стаховского, который проходил в Ренне, завершился для киевлянина на стадии 1/8 финала.