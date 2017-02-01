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Вночі до Дніпра доставили поранених та хворих військових

Вночі до Дніпра доставили поранених та хворих військових

Київ • УНН

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ДНІПРО-КИЇВ. 1 лютого. УНН. До Дніпра залізничним транспортом та двома вертольотами сьогодні доставили поранених, хворих та травмованих військових. Відповідний допис розмістила на своїй сторінці у Facebook радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа, інформує УНН-Центр.

“Перший вертольот доставив двох поранених і трьох травмованих, другий — трьох поранених і четверо хворих. Поранені захисники у важкому стані, але у свідомості,” — йдеться у повідомленні.

Як зазначила Тетяна Губа, лікування військових потребує складних оперативних втручань на вищому рівні.

Українські Національні Новини

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