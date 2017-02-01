Ночью в Днепр доставили раненых и больных военных
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Днепр железнодорожным транспортом и двумя вертолетами сегодня доставили раненых, больных и травмированных военных. Соответствующее сообщение разместила на своей странице в Facebook советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа, информирует УНН-Центр.
"Первый вертолет доставил двух раненых и трех травмированных, второй - трех раненых и четверо больных. Раненые защитники в тяжелом состоянии, но в сознании", - говорится в сообщении.
Как отметила Татьяна Губа, лечение военных требует сложных оперативных вмешательств на высшем уровне.