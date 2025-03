Д.Трамп назначил нового главу пограничной службы США

"Я рад объявить о назначении Рона Витиелло на пост главы пограничной службы", - написал в микроблоге таможенной и пограничной службы США в Тwitter ее действующий комиссар Кевин Макалинан.

I am pleased to announce the appointment of Ron Vitiello as US Border Patrol Chief -KM #HonorFirst pic.twitter.com/OY5lZxw9rd

Отметим, что глава пограничной службы США Марк Морган покинул свой пост. Так, М.Морган ушел с поста на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ об усилении мер по охране границы и о начале работ по строительству стены на границе с Мексикой.