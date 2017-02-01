Д.Трамп назначил нового главу пограничной службы США
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Администрация президента США Дональда Трампа назначила на должность председателя пограничной службы страны Рональда Витиелло, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
"Я рад объявить о назначении Рона Витиелло на пост главы пограничной службы", - написал в микроблоге таможенной и пограничной службы США в Тwitter ее действующий комиссар Кевин Макалинан.
I am pleased to announce the appointment of Ron Vitiello as US Border Patrol Chief -KM #HonorFirst pic.twitter.com/OY5lZxw9rd- CBP (@CustomsBorder) 31 января 2017 г.
Отметим, что глава пограничной службы США Марк Морган покинул свой пост. Так, М.Морган ушел с поста на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ об усилении мер по охране границы и о начале работ по строительству стены на границе с Мексикой.