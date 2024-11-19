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Углубление сотрудничества Ирана и россии может ухудшить ситуацию на Ближнем Востоке - глава МИД Украины

Киев  •  УНН

 • 497 просмотра

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россия начала использовать иранские БпЛА с термобарической боевой частью для атак по Украине. Углубление сотрудничества между Тегераном и Москвой может ухудшить ситуацию на Ближнем Востоке.

россия использует иранские БпЛА с термобарической боевой частью. Углубление сотрудничества Тегерана и Москвы может ухудшить ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом заявил  министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на специальном заседании Совета Безопасности ООН, пишет УНН.

Детали

Волнующим является сотрудничество россии с Ираном. Также россия начала использовать термобарические боеголовки (боевые части - ред.) на иранских дронах, повышая их разрушительную силу. Вопрос также в том, что Тегеран хочет получить в ответ от москвы? И это может ухудшить ситуацию на Ближнем Востоке

- заявил Сибига.

Он добавил, что кризис может значительно углубиться, если россию не остановить сейчас.

Добавим

Ранее в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз (КНИИСЭ) сообщили, что во время атак по территории Украины, которые состоялись 26-29 октября, россияне применили ударные беспилотники с термобарической боевой частью. 

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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