Углубление сотрудничества Ирана и россии может ухудшить ситуацию на Ближнем Востоке - глава МИД Украины
Киев • УНН
россия начала использовать иранские БпЛА с термобарической боевой частью для атак по Украине. Углубление сотрудничества между Тегераном и Москвой может ухудшить ситуацию на Ближнем Востоке.
россия использует иранские БпЛА с термобарической боевой частью. Углубление сотрудничества Тегерана и Москвы может ухудшить ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на специальном заседании Совета Безопасности ООН, пишет УНН.
Детали
Волнующим является сотрудничество россии с Ираном. Также россия начала использовать термобарические боеголовки (боевые части - ред.) на иранских дронах, повышая их разрушительную силу. Вопрос также в том, что Тегеран хочет получить в ответ от москвы? И это может ухудшить ситуацию на Ближнем Востоке
Он добавил, что кризис может значительно углубиться, если россию не остановить сейчас.
Добавим
Ранее в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз (КНИИСЭ) сообщили, что во время атак по территории Украины, которые состоялись 26-29 октября, россияне применили ударные беспилотники с термобарической боевой частью.
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Стоит отметить, что россияне постоянно пытаются модифицировать и модернизировать все имеющиеся у них типы ракет и дронов, которые применяют для атак по Украине. Специалисты КНИИСЭ в комментарии УНН рассказали, о каких именно особенностях идет речь и какую роль играют западные комплектующие в изменениях вражеского оружия. Враг использует не только западные компоненты.
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По словам директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина, компоненты к БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая.
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Кроме того, эксперты КНИИСЭ установили, что российские ракеты Х-69, которыми оккупанты бьют по Украине, созданы из нескольких видов вооружения и имеют иностранные комплектующие.
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