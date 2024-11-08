В КНИИСЭ рассказали о комплектовании ракет Х-69, которые россияне запускают по Украине

ukenru
Эксклюзив
Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
10:29 • 35584 просмотра

Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний

Эксклюзив
"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО
08:56 • 72723 просмотра

"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО

Эксклюзив
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
07:00 • 116205 просмотра

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Эксклюзив
"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка
06:30 • 105242 просмотра

"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка

Эксклюзив
Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"
16:20 • 114630 просмотра

Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"

Эксклюзив
В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями
15:40 • 115759 просмотра

В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями

Эксклюзив
Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
7 ноября 2024, 11:40 • 141377 просмотра

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

Эксклюзив
У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения
6 ноября 2024, 18:07 • 131650 просмотра

У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения

Эксклюзив
Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику
6 ноября 2024, 14:59 • 172084 просмотра

Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику

Эксклюзив
Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ
6 ноября 2024, 13:36 • 164240 просмотра

Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Новое сообщение из Харькова: количество пострадавших в результате обстрела достигло 25 человек

Новое сообщение из Харькова: количество пострадавших в результате обстрела достигло 25 человек

03:57 • 87982 просмотра
Фон дер Ляйен на саммите в Будапеште: Европа должна сама решать свою судьбу

Фон дер Ляйен на саммите в Будапеште: Европа должна сама решать свою судьбу

04:34 • 106192 просмотра
Масштабный ночной обстрел Харькова: насчитываются десятки пострадавших и разрушения

Масштабный ночной обстрел Харькова: насчитываются десятки пострадавших и разрушения

04:42 • 100901 просмотра
Оккупанты нанесли почти 400 ударов по Запорожской области: Количество погибших в результате атаки на Запорожье возросло до 8

Оккупанты нанесли почти 400 ударов по Запорожской области: Количество погибших в результате атаки на Запорожье возросло до 8

05:11 • 64589 просмотра
Последствия вражеской атаки в Одесской области: погиб один человек, девять - получили ранения

Последствия вражеской атаки в Одесской области: погиб один человек, девять - получили ранения

05:17 • 75095 просмотра
публикации
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
Эксклюзив

07:00 • 116186 просмотра
АРМА оправдывается перед Ощадбанком и открещивается от ответственности за невозврат кредита ТРЦ "Гулливер"

АРМА оправдывается перед Ощадбанком и открещивается от ответственности за невозврат кредита ТРЦ "Гулливер"

16:29 • 115458 просмотра
Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
Эксклюзив

7 ноября 2024, 11:40 • 141366 просмотра
"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

7 ноября 2024, 06:30 • 145759 просмотра
Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

6 ноября 2024, 16:06 • 143301 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Один из спутников Урана, вероятно, скрывает огромный подземный океан жидкой воды

Один из спутников Урана, вероятно, скрывает огромный подземный океан жидкой воды

17:19 • 76237 просмотра
Участники ставок на выборы в США ожидают выплаты $450 млн после победы Трампа - Reuters

Участники ставок на выборы в США ожидают выплаты $450 млн после победы Трампа - Reuters

15:17 • 83798 просмотра
Выйдет в 2025 году: Netflix раскрыл названия эпизодов финального сезона «Очень странных дел»

Выйдет в 2025 году: Netflix раскрыл названия эпизодов финального сезона «Очень странных дел»

6 ноября 2024, 17:54 • 105866 просмотра
Культовая японская гора Фудзи, которая известна снежным одеялом, наконец-то покрылась белым покровом

Культовая японская гора Фудзи, которая известна снежным одеялом, наконец-то покрылась белым покровом

6 ноября 2024, 10:02 • 113037 просмотра
Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

3 ноября 2024, 12:40 • 140259 просмотра
Актуальное
В КНИИСЭ рассказали о комплектовании ракет Х-69, которые россияне запускают по Украине

В КНИИСЭ рассказали о комплектовании ракет Х-69, которые россияне запускают по Украине

Киев  •  УНН

11:57 • 453 просмотра

Read in English

Эксперты КНИИСЭ обнаружили, что российская ракета Х-69 создана из компонентов различных типов вооружения. В составе ракеты найдены иностранные детали из США, Германии, Тайваня, Китая и Малайзии.

Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз установили, что российские ракеты Х-69, которыми оккупанты бьют по Украине, созданы из нескольких видов вооружения и имеют иностранные комплектующие. Об этом рассказал руководитель лаборатории военных исследований Андрей Кульчицкий, пишет УНН.

россияне собрали ракету на основе того, что было у них в наличии - (ракет типа -ред.) Искандер, Искандерк-К,  Калибр, Х-101. Все элементы скомпоновали, сделали современный корпус, поработали с навигационной начинкой и появилась такая ракета

- рассказал Кульчицкий в эфире «Мы-Украина».

КНИИСЭ изучает российское вооружение, которое оккупанты используют против Украины. Специалисты исследуют в частности ракеты и ударные БПЛА, поэтому ракеты типа Х-69 не стали исключением. Именно ими россияне наносили удары  из акватории Черного моря по Одесской области в ночь на 5 ноября. Эти ракеты применялись врагом и по Киеву и в апреле ударили по  Трипольской ТЭЦ.

В КНИИСЭ отметили, что при изучении ракет Х-69 выяснилось, что они содержат иностранные комплектующие. Кульчицкий рассказал, что были обнаружены детали, изготовленные в США, Германии, Тайване, Китае и Малайзии.

Ракета Х-69 - это улучшенная версия Х-59. Масса ее боевой части 300 кг. Ее запускают не со стратегической авиации, а с самолетов Су, а дальность полета составляет почти 400 км.

Х-69 является крайне опасной, потому что летит на низкой высоте и на высокой скорости около 800 км/ч. Однако украинским военным все же удается эти ракеты сбивать.

Добавим

россияне постоянно пытаются модифицировать и модернизировать все имеющиеся у них типы ракет и дронов, которые применяют для атак по Украине. Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в комментарии УНН рассказали, о каких именно особенностях идет речь и какую роль играют западные комплектующие в изменениях вражеского оружия.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
malaiziyaМалайзия
kkh-59Кх-59
taivanТайвань
9k720-iskander9К720 Искандер
germaniyaГермания
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
odessaОдесса
kievКиев