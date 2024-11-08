В КНИИСЭ рассказали о комплектовании ракет Х-69, которые россияне запускают по Украине
Киев • УНН
Эксперты КНИИСЭ обнаружили, что российская ракета Х-69 создана из компонентов различных типов вооружения. В составе ракеты найдены иностранные детали из США, Германии, Тайваня, Китая и Малайзии.
Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз установили, что российские ракеты Х-69, которыми оккупанты бьют по Украине, созданы из нескольких видов вооружения и имеют иностранные комплектующие. Об этом рассказал руководитель лаборатории военных исследований Андрей Кульчицкий, пишет УНН.
россияне собрали ракету на основе того, что было у них в наличии - (ракет типа -ред.) Искандер, Искандерк-К, Калибр, Х-101. Все элементы скомпоновали, сделали современный корпус, поработали с навигационной начинкой и появилась такая ракета
КНИИСЭ изучает российское вооружение, которое оккупанты используют против Украины. Специалисты исследуют в частности ракеты и ударные БПЛА, поэтому ракеты типа Х-69 не стали исключением. Именно ими россияне наносили удары из акватории Черного моря по Одесской области в ночь на 5 ноября. Эти ракеты применялись врагом и по Киеву и в апреле ударили по Трипольской ТЭЦ.
В КНИИСЭ отметили, что при изучении ракет Х-69 выяснилось, что они содержат иностранные комплектующие. Кульчицкий рассказал, что были обнаружены детали, изготовленные в США, Германии, Тайване, Китае и Малайзии.
Ракета Х-69 - это улучшенная версия Х-59. Масса ее боевой части 300 кг. Ее запускают не со стратегической авиации, а с самолетов Су, а дальность полета составляет почти 400 км.
Х-69 является крайне опасной, потому что летит на низкой высоте и на высокой скорости около 800 км/ч. Однако украинским военным все же удается эти ракеты сбивать.
Добавим
россияне постоянно пытаются модифицировать и модернизировать все имеющиеся у них типы ракет и дронов, которые применяют для атак по Украине. Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в комментарии УНН рассказали, о каких именно особенностях идет речь и какую роль играют западные комплектующие в изменениях вражеского оружия.