У США політики підтримують позов проти міграційного указу Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Генеральні прокурори трьох американських штатів приєдналися до позову проти міграційного указу президента США Дональда Трампа, передає УНН з посиланням на Associated Press.
Відзначається, що мова йде про генпрокурора штату Нью-Йорк Еріці Шнайдермане, а також про генпрокурора штату Массачусетс Море Хілі і штату Вашингтон Боба Фергюсона.
На думку генпрокурорів, указ Д.Трампа суперечить конституції і є незаконним.
Крім того, засновник компанії Amazon Джефф Безос також заявив, що підтримає позов, поданий штатом Вашингтон в зв’язку з указами президента Д.Трампа, що обмежують число мігрантів. Також повідомляється, що корпорація Microsoft і компанія Expedia виступили на підтримку позову.
У заяві говориться, що дії Д.Трампа завдають шкоди штату і працюючим в Вашингтоні компаніям.
Зазначимо, що прокурор Сан-Франциско Денніс Еррера подав позов, який оскаржує указ президента США Д.Трампа про обмеження фінансування так званих міст-притулків, які відмовляються видавати нелегальних мігрантів владі, передає ВВС.
У прокурорському позові йдеться, що указ нового глави держави порушує 10-ту поправку до конституції США, яка говорить, що повноваження, які конституція прямо не відносить до відання федеральних властей, зберігаються за штатами і громадянами країни.
Крім цього прокурор додав, що політика міста-притулку (яким є Вашингтон) повинна служити стимулом для нелегальних мігрантів повідомляти про відомі їм злочини, не побоюючись висилки, роблячи таким чином місто безпечнішим.
Як повідомляв УНН, Д.Трамп підписав закон, який посилює відбір іммігрантів при в’їзді в США.