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В США политики поддерживают иск против миграционного указа Д.Трампа

В США политики поддерживают иск против миграционного указа Д.Трампа

Киев • УНН

 • 9515 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Генеральные прокуроры трех американских штатов присоединились к иску против миграционного указа президента США Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

Отмечается, что речь идет о генпрокуроре штата Нью-Йорк Эрике Шнайдермане, а также о генпрокуроре штата Массачусетс Море Хили и штата Вашингтон Бобе Фергюсоне.

По мнению генпрокуроров, указ Д.Трампа противоречит конституции и является незаконным.

Кроме того, основатель компании Amazon Джефф Безос также заявил, что поддержит иск, поданный штатом Вашингтон в связи с указами президента Д.Трампа, ограничивающих число мигрантов. Также сообщается, что корпорация Microsoft и компания Expedia выступили в поддержку иска.

В заявлении говорится, что действия Д.Трампа наносят ущерб штату и работающим в Вашингтоне компаниям.

Отметим, что прокурор Сан-Франциско Деннис Эррера подал иск, который оспаривает указ президента США Д.Трампа об ограничении финансирования так называемых городов-убежищ, которые отказываются выдавать нелегальных мигрантов власти, передает ВВС.

В прокурорском иске говорится, что указ нового главы государства нарушает 10-ю поправку к конституции США, которая говорит, что полномочия, которые конституция прямо не относит к ведению федеральных властей, сохраняются за штатами и гражданами страны.

Кроме этого прокурор добавил, что политика города-убежища (которым является Вашингтон) должна служить стимулом для нелегальных мигрантов сообщать об известных им преступления, не опасаясь высылки, делая таким образом город безопасным.

Как сообщал УНН, Д.Трамп подписал закон, который усиливает отбор иммигрантов при въезде в США.

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