Біатлоністці О.Абрамовій призупинили дискваліфікацію
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Федерація біатлону України отримала лист Спортивного Арбітражного Суду про призупинення з 31 січня дискваліфікації спортсменки збірної України Ольги Абрамової до остаточного рішення Суду на засіданні, яке відбудеться 2 лютого в Лозанні, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФБУ.
Таким чином, Ольга Абрамова може бути заявлена на шостий етап Кубка IBU, який пройде 3-4 лютого в Осрблі.
Нагадаємо, що О.Абрамова була дискваліфікована на один рік в лютому 2016-го за сліди препарату мельдоній, знайдені в її пробі.