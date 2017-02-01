Биатлонистке О.Абрамовой приостановили дисквалификацию

Таким образом, Ольга Абрамова может быть заявлена ​​на шестой этап Кубка IBU, который пройдет 3-4 февраля в Осрбли.

Напомним, что О.Абрамова была дисквалифицирована на один год в феврале 2016-го за следы препарата мельдоний, найденные в ее пробе.