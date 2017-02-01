Биатлонистке О.Абрамовой приостановили дисквалификацию
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Федерация биатлона Украины получила письмо Спортивного Арбитражного Суда о приостановлении с 31 января дисквалификации спортсменки сборной Украины Ольги Абрамовой до окончательного решения суда на заседании, которое состоится 2 февраля в Лозанне, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФБУ.
Таким образом, Ольга Абрамова может быть заявлена на шестой этап Кубка IBU, который пройдет 3-4 февраля в Осрбли.
Напомним, что О.Абрамова была дисквалифицирована на один год в феврале 2016-го за следы препарата мельдоний, найденные в ее пробе.