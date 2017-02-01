Збірна України виграла три медалі на старті виступів Універсіади в Казахстані
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. У казахському місті Алма-Ата стартувала зимова Всесвітня Універсіада-2017 на якій до 8 лютого виступатимуть близько 2000 спортсменів з понад 55 країн світу, передає УНН з посиланням на Мінмолодьспорту.
У перший змагальний день “срібло” у паралельному слаломі до медального кошика здобула Аннамарі Данча. У фіналі наша співвітчизниця поступилася лиш 0,08 с спортсменці з Польщі Олександрі Кроль.
Ще одну нагороду у цій дисципліні здобув українець Олександр Білинський, який у малому фіналі випередив поляка Міхала Новачика та здобув для України “бронзу”.
Також комплект нагород був розіграний в жіночій індивідуальна гонці на 15 км, де “бронзову” нагороду до активу “синьо-жовтих” принесла Надія Бєлкіна.
Нагадаємо, що українська збірна на міжнародних студентських змаганнях в Казахстані включає 61 спортсмена, троє з яких вже принесли до командного активу перші високі нагороди.