Сборная Украины выиграла три медали на старте выступлений Универсиады в Казахстане
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В казахском городе Алма-Ата стартовала зимняя Всемирная Универсиада-2017 на которой до 8 февраля выступят около 2000 спортсменов из более 55 стран мира, передает УНН со ссылкой на Минмолодьспорта.
В первый соревновательный день "серебро" в параллельном слаломе в медальную корзину получила Аннамари Данча. В финале наша соотечественница уступила лишь 0,08 с спортсменке из Польши Александре Кроль.
Еще одну награду в этой дисциплине одержал украинец Александр Белинский, который в малом финале опередил поляка Михала Новачика и получил для Украины "бронзу".
Также комплект наград был разыгран в женской индивидуальной гонке на 15 км, где "бронзовую" награду в актив "сине-желтых" принесла Надежда Белкина.
Напомним, что украинская сборная на международных студенческих соревнованиях в Казахстане включает 61 спортсмена, трое из которых уже принесли в командный актив первые высокие награды.