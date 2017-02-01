Сборная Украины выиграла три медали на старте выступлений Универсиады в Казахстане

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Киев • УНН

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КИЕВ. 1 февраля. УНН. В казахском городе Алма-Ата стартовала зимняя Всемирная Универсиада-2017 на которой до 8 февраля выступят около 2000 спортсменов из более 55 стран мира, передает УНН со ссылкой на Минмолодьспорта.

В первый соревновательный день "серебро" в параллельном слаломе в медальную корзину получила Аннамари Данча. В финале наша соотечественница уступила лишь 0,08 с спортсменке из Польши Александре Кроль.

Еще одну награду в этой дисциплине одержал украинец Александр Белинский, который в малом финале опередил поляка Михала Новачика и получил для Украины "бронзу".

Также комплект наград был разыгран в женской индивидуальной гонке на 15 км, где "бронзовую" награду в актив "сине-желтых" принесла Надежда Белкина.

Напомним, что украинская сборная на международных студенческих соревнованиях в Казахстане включает 61 спортсмена, трое из которых уже принесли в командный актив первые высокие награды.

Украинские Национальные Новости

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