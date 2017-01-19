Д.Трамп призначить міністром сільського господарства екс-губернатора Джорджії

С.Пердью займав пост радника з питань сільського господарства під час виборчої кампанії республіканця. Екс-губернатор американського штату на своєму посту займався питаннями управління водними ресурсами, а також працював над впровадженням податкових пільг для фермерів.

За даними агентства, Д.Трамп офіційно висуне кандидатуру С.Пердью сьогодні. Згодом її розгляне американський сенат.

Як повідомляв УНН, Д.Трамп підпише перші укази відразу після інавгурації.