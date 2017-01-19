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Д.Трамп призначить міністром сільського господарства екс-губернатора Джорджії

Д.Трамп призначить міністром сільського господарства екс-губернатора Джорджії

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. Обраний президент США Дональд Трамп має намір запропонувати на пост міністра сільського господарства кандидатуру колишнього губернатора штату Джорджія Сонні Пердью, передає УНН з посиланням на Reuters.

С.Пердью займав пост радника з питань сільського господарства під час виборчої кампанії республіканця. Екс-губернатор американського штату на своєму посту займався питаннями управління водними ресурсами, а також працював над впровадженням податкових пільг для фермерів.

За даними агентства, Д.Трамп офіційно висуне кандидатуру С.Пердью сьогодні. Згодом її розгляне американський сенат.

Як повідомляв УНН, Д.Трамп підпише перші укази відразу після інавгурації.

Українські Національні Новини

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