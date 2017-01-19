Д.Трамп назначит министром сельского хозяйства экс-губернатора Джорджии

С.Пердью занимал пост советника по вопросам сельского хозяйства во время избирательной кампании республиканца. Экс-губернатор американского штата на своем посту занимался вопросами управления водными ресурсами, а также работал над внедрением налоговых льгот для фермеров.

По данным агентства, Д.Трамп официально выдвинет кандидатуру С.Пердью сегодня. Впоследствии его рассмотрит американский сенат.

Как сообщал УНН, Д.Трамп подпишет первые указы сразу после инаугурации.