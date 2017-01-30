Д.Трамп пообіцяв повне відновлення видачі віз у США через три місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що через 90 днів буде відновлено видачу віз громадянам мусульманських держав, що потрапили до списку обмежень, передає УНН з посиланням на Reuters.
За 3 місяці планується провести перевірку існуючих служб безпеки, які працюють у сфері міграції.
Він також вкотре заявив, що обмеження для громадян семи країн були незалежно від віросповідання громадян.
“Справа не в релігії — справа в тероризмі та бажанні зберегти країну в безпеці”, — заявив Д.Трамп.
Як повідомляв УНН, відразу кілька акторів під час вручення престижної премії Гільдії кіноакторів США в Лос-Анджелесі виступили з критикою указу президента Дональда Трампа про заборону на в’їзд для мігрантів з переліку переважно мусульманських країн.