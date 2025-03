Д.Трамп не забороняв мені критикувати Росію - Н.Хейлі

“Президент жодного разу не дзвонив мені і не говорив: “Не нападай на Росію”. Він ніколи не дзвонив і не вказував, що говорити,” — заявила Н.Хейлі.

Вона також додала, що Д.Трамп не зупиняє її в критиці Росії.

Раніше Н.Хейлі на засіданні Ради Безпеки ствердила, що визнання Росією “документів”, виданих сепаратистськими угрупованнями є викликом зусиллям для миру на Донбасі.

Нагадаємо, США вважають можливим покращити відносини з Росією, але більш тісне співробітництво не можливе за рахунок безпеки, зокрема, України.

Як повідомляв УНН, Президент США Дональд Трамп очікує, що Росія поверне Україні Крим, а також активно долучиться до деескалації ситуації на Донбасі.

