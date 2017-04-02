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Д.Трамп не забороняв мені критикувати Росію - Н.Хейлі

Київ • УНН

 • 12004 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі заявила, що президент Дональд Трамп не забороняв їй “нападати” на Росію. Про таке вона сказала в прямому ефірі телеканалу ABC, передає УНН.

“Президент жодного разу не дзвонив мені і не говорив: “Не нападай на Росію”. Він ніколи не дзвонив і не вказував, що говорити,” — заявила Н.Хейлі.

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Вона також додала, що Д.Трамп не зупиняє її в критиці Росії.

Раніше Н.Хейлі на засіданні Ради Безпеки ствердила, що визнання Росією “документів”, виданих сепаратистськими угрупованнями є викликом зусиллям для миру на Донбасі.

Нагадаємо, США вважають можливим покращити відносини з Росією, але більш тісне співробітництво не можливе за рахунок безпеки, зокрема, України.

Як повідомляв УНН, Президент США Дональд Трамп очікує, що Росія поверне Україні Крим, а також активно долучиться до деескалації ситуації на Донбасі.

Ambassador @nikkihaley tells @MarthaRaddatz that Pres. Trump "is not stopping me from beating up on Russia." More tomorrow on @ThisWeekABC. pic.twitter.com/ghH8UGccGw

— This Week (@ThisWeekABC) 1 апреля 2017 г.

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