Д.Трамп не запрещал мне критиковать Россию - Н.Хейли

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 43034 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103020 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158009 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117134 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116957 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112827 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104479 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107130 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103618 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153995 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Д.Трамп не запрещал мне критиковать Россию - Н.Хейли

Д.Трамп не запрещал мне критиковать Россию - Н.Хейли

Киев  •  УНН

 • 12003 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что президент Дональд Трамп не запрещал ей “нападать” на Россию. О таком она сказала в прямом эфире телеканала ABC, передает УНН.

“Президент ни разу не звонил мне и не говорил:” Не нападай на Россию “. Он никогда не звонил и не указывал, что говорить,” — заявила Н.Хейли.

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Она также добавила, что Д.Трамп не останавливает ее в критике России.

Ранее Н.Хейли на заседании Совета Безопасности подтвердила, что признание Россией “документов”, выданных сепаратистскими группировками является вызовом усилиям для мира на Донбассе.

Напомним, США считают возможным улучшить отношения с Россией, но более тесное сотрудничество невозможно за счет безопасности, в частности, Украины.

Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп ожидает, что Россия вернет Украине Крым, а также активно присоединится к деэскалации ситуации в Донбассе.

Ambassador @nikkihaley tells @MarthaRaddatz that Pres. Trump “is not stopping me from beating up on Russia”. More tomorrow on @ThisWeekABC . pic.twitter.com/ghH8UGccGw

— This Week (@ThisWeekABC) 1 апреля 2017 г.

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