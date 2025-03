Д.Трамп не запрещал мне критиковать Россию - Н.Хейли

“Президент ни разу не звонил мне и не говорил:” Не нападай на Россию “. Он никогда не звонил и не указывал, что говорить,” — заявила Н.Хейли.

Она также добавила, что Д.Трамп не останавливает ее в критике России.

Ранее Н.Хейли на заседании Совета Безопасности подтвердила, что признание Россией “документов”, выданных сепаратистскими группировками является вызовом усилиям для мира на Донбассе.

Напомним, США считают возможным улучшить отношения с Россией, но более тесное сотрудничество невозможно за счет безопасности, в частности, Украины.

Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп ожидает, что Россия вернет Украине Крым, а также активно присоединится к деэскалации ситуации в Донбассе.

Ambassador @nikkihaley tells @MarthaRaddatz that Pres. Trump “is not stopping me from beating up on Russia”. More tomorrow on @ThisWeekABC . pic.twitter.com/ghH8UGccGw

— This Week (@ThisWeekABC) 1 апреля 2017 г.