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Д.Трамп не відкликав звинувачень проти Б.Обами у прослуховуванні

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп не відмовляється від своїх тверджень, що адміністрація Барака Обами вела прослуховування його розмов у будівлі Trump Tower у Нью-Йорку під час виборчої кампанії. Про це заявив офіційний представник Білого дому Шон Спайсер на брифінгу для журналістів, передає УНН із посиланням на ТАСС.

"Я думаю, що є ще багато аспектів, яких належить торкнутися", – сказав Ш.Спайсер, відповідаючи на запитання, чи має намір Д.Трамп відкликати оприлюднені раніше звинувачення.

Як повідомляв УНН, учора під час слухань у комітеті з розвідки Палати представників Конгресу США директор Федерального бюро розслідувань Джеймс Комі заявив, що не може підтвердити інформацію Д.Трампа про прослуховування.

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