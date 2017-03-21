Д.Трамп не відкликав звинувачень проти Б.Обами у прослуховуванні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп не відмовляється від своїх тверджень, що адміністрація Барака Обами вела прослуховування його розмов у будівлі Trump Tower у Нью-Йорку під час виборчої кампанії. Про це заявив офіційний представник Білого дому Шон Спайсер на брифінгу для журналістів, передає УНН із посиланням на ТАСС.
"Я думаю, що є ще багато аспектів, яких належить торкнутися", – сказав Ш.Спайсер, відповідаючи на запитання, чи має намір Д.Трамп відкликати оприлюднені раніше звинувачення.
Як повідомляв УНН, учора під час слухань у комітеті з розвідки Палати представників Конгресу США директор Федерального бюро розслідувань Джеймс Комі заявив, що не може підтвердити інформацію Д.Трампа про прослуховування.