Д.Трамп не відкликав звинувачень проти Б.Обами у прослуховуванні

"Я думаю, що є ще багато аспектів, яких належить торкнутися", – сказав Ш.Спайсер, відповідаючи на запитання, чи має намір Д.Трамп відкликати оприлюднені раніше звинувачення.

Як повідомляв УНН, учора під час слухань у комітеті з розвідки Палати представників Конгресу США директор Федерального бюро розслідувань Джеймс Комі заявив, що не може підтвердити інформацію Д.Трампа про прослуховування.